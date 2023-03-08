В ДНР началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» перед выборами в народный совет

Донецк, , 09:26 — REGNUM Выдвижение кандидатов на праймериз партии «Единая Россия» (ЕР) перед выборами в народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) стартовало в регионе. Об этом 8 марта рассказал журналистам руководитель регионального исполнительного комитета ЕР Евгений Маслов.

Народный совет Донецкой Народной Республики © EDUARD KORNIYENKO/ТАСС

«Мы впервые для ДНР даем старт для открытой процедуры предварительного голосования… Самой открытой процедуры, которая на сегодня существует в РФ. «Единая Россия» — единственная партия, которая перед тем, как выдвигать кандидатов, советуется с избирателями и выдвигает только тех, кого поддержали избиратели того или иного региона», — сказал он.

Также Маслов уточнил, что с 8 по 27 марта каждый активный житель региона имеет возможность представить свою кандидатуру для избрания в народный совет ДНР для участия в процедуре предварительного голосования.

«Особенность в том, что с момента подачи документов и заявления и утверждения оргкомитетом его (кандидата на праймериз — Прим. ред.) в качестве участника человек имеет уже возможность агитировать за себя», — пояснил глава регионального исполнительного комитета ЕР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР) был избран глава региональной избирательной комиссии. Им стала Елена Кравченко, которая возглавляла избирком ЛНР во время референдума по вопросу о вхождении в состав России.