Донецк, 8 марта, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики снарядами натовского калибра. Об этом в среду, 8 марта, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Всего в ночь с 7 на 8 марта по Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Уточняется, что обстрел велся из населенного пункта Ласточкино Ясиноватского района.

Напомним, за прошедшие сутки в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось о 16 случаях артобстрелов территории региона. Всего ВСУ выпустили 71 единицу боеприпасов.