Космонавт Кикина заявила, что все задачи экспедиции на МКС были выполнены

Москва, , 09:03 — REGNUM Космонавт государственной корпорации «Роскосмос» Анна Кикина, являющаяся единственной женщиной в российском отряде космонавтов, рассказала 8 марта, что она довольна своей экспедицией на Международную космическую станцию (МКС).

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина © Григорий Сысоев/РИА Новости

Как отметила Кикина, слова которой приводит ТАСС, все поставленные перед экипажем и перед нею в экспедиции задачи были выполнены, а каждый новый день на МКС оказался непохожим на другой.

«Было что-то новенькое, что-то интересное. Это меня и привлекает в этой работе. Я чувствую полное удовлетворение и удовольствие от того, как всё прошло», — сказала она.

Кроме того, космонавт уточнила, что её полёт в космос оказался максимально соответствующим ожиданиям, так как полученная во время подготовки к нему база оказалась максимально схожа с тем, с чем она столкнулась во время экспедиции на МКС.

«Состояние невесомости вообще невозможно ничем повторить. На Земле есть имитация невесомости, но это совершенно не то, поэтому я чувствую удовлетворение от проделанной работы, удовольствие от того, что получилось сделать хорошо, с удовольствием. Готова к новым свершениям, прямо сейчас готова вернуться домой», — также рассказала Кикина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров рассказал, что США затягивают согласование российского присутствия на совместных запусках к МКС.