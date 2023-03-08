Керчь, Крым, 8 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. К началу туристического сезона в Республике Крым увеличат количество досмотровых пунктов, расположенных на Крымском мосту. Об этом заявил заместитель министра транспорта региона Николай Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«<…> Ближе к началу курортного сезона… будут принимать решения — может быть, дополнительные меры, связанные с увеличением пропускной способности досмотровых пунктов», — цитирует Лукашенко агентство ТАСС 8 марта.

По словам министра, увеличение количества пунктов досмотра поспособствует снижению вероятности возникновения заторов на всей протяженности Крымского моста.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости подверг критике высказывания полковника ВСУ Петра Черникова о намерениях блокировать полуостров для физического истощения населения.