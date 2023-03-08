Хуан Гуайдо будет принимать участие в праймериз оппозиции Венесуэлы

Каракас, , 08:53 — REGNUM В праймериз в качестве кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции будет принимать участие Хуан Гуайдо, являющийся одним из оппозиционных лидеров Боливарианской Республики. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба венесуэльской партии «Народная воля».

Хуан Гуайдо © White House/Global Look Press

Отмечается, что Гауйдо был выбран в ходе федеральной встречи активистов указанной оппозиционной политической силы Венесуэлы в качестве её кандидата в президенты страны и за него проголосовало абсолютное большинство активистов «Народной воли».

«Он представит партию на праймериз и потом на президентских выборах в 2024 году, если так решат венесуэльцы», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее коалиция венесуэльских оппозиционных партий объявила о проведении 22 октября 2023 года праймериз, на которых будет избран единый оппозиционный кандидат для участия в выборах президента Венесуэлы, которые должны пройти в 2024 году.