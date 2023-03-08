Аргентина отозвала разрешение на один из авиарейсов на спорные Мальвинские острова

Буэнос-Айрес, , 08:44 — REGNUM Разрешение на авиационный рейс из бразильского города Сан-Паулу на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова отозвано правительством Аргентины. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба аргентинского МИД.

Самолет © Patricio Murphy/Global Look Press

«Сегодня <…> правительство Аргентины отозвало разрешение на осуществление еженедельного рейса между Сан-Паулу и Мальвинскими островами с остановкой в [аргентинской] Кордове раз в месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аргентинская сторона несколько раз обращалась к властям Британии с предложением провести рассмотрение возможности увеличения рейсов между островами и Южно-Американским континентом, однако Лондон оказывал препятствия «любым попыткам добиться реального прогресса в согласовании прямого рейса между нашей континентальной территорией и островами».

«Несмотря на это, правительство Аргентины надеется на возобновление переговоров по этой теме», — добавляется в заявлении.

Отметим, Мальвинские (Фолклендские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана и на протяжении многих лет являются причиной территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года из-за этого произошёл вооружённый конфликт между двумя странами, в котором аргентинская сторона потерпела поражение.