Новосибирск, , 08:35 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) в среду, 8 марта, ожидаются метель, мокрый снег и гололед на дорогах, а также порывы ветра 15–27 м/с. Об этом 8 марта сообщают ГУ МЧС по регионам СФО.

Снегопад в Новосибирске © Александр Кряжев/РИА Новости

«8 марта 2023 года по югу и юго-востоку Новосибирской области ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 27 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС по указанному региону.

Также уточняется, что ввиду этого могут произойти чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличением количества ДТП.

Подобные предупреждения объявлены также на территориях Омской, Кемеровской, Томской и Иркутской областей, в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, а также в Красноярском и Алтайском краях.

В связи с непогодой жителям регионов СФО рекомендуется оставаться дома, ограничить использование личного транспорта и закрыть окна, а в случае поездки на автотранспорте водителям рекомендуют использовать противотуманные фары, не делать резких маневров и сохранять предельное внимание при движении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение рейсовых пассажирских автобусов было прекращено из-за непогоды по федеральным автотрассам в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях.