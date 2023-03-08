Луганск, , 08:35 — REGNUM Российские военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом в среду, 8 марта, сообщило РИА Новости.

Военнослужащие ВС РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

«Находимся на краснолиманском направлении. Отработали в составе бронегруппы [войсковая единица, состоящая из бронетранспортеров — ред.] с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров», — рассказал корреспонденту агентства командир огневого тактического подразделения.

Также российский военный обратился ко всем женщинам страны, поздравив с Международным женским днем.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в ходе заседания избирательной комиссии республики заявил, что украинская сторона попытается сорвать предстоящие осенние выборы в ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Пасечник: Киев попытается сорвать предстоящие выборы в ЛНР