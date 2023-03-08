В Аризоне американец обнаружил в своём доме спящую рысь

Тусон, США, , 08:47 — REGNUM Американец, проживающий в городе Сан-Мануэль в штате Аризона, был крайне удивлён, когда обнаружил в своём доме спящую рысь, сообщает 7 марта телеканал Fox News.

Рысь Mathias Appel

Мало того, рысь спала на лежанке, предназначенной для хозяйской собаки, в окружении собачьих игрушек.

Предположительно, рысь проникла в дом через лаз, предназначенный для собаки.

Хозяин дома вызвал экстренные службы, но проснувшаяся хищница не стала их дожидаться и покинула своё временное логово.

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