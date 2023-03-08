Вашингтон, 8 марта, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Читатели американской газеты New York Post крайне отрицательно отнеслись к рассказанной вице-президентом США Камалой Харрис «сомнительной» истории из её детства, касающейся «плохих консерваторов».

harris.senate.gov Камала Харрис

Во время выступления в штате Колорадо вице-президент рассказывала о своем детском увлечении экологией.

«Я собираюсь поделиться с вами очень простой историей о том, как однажды я пришла домой и сказала: «А почему консерваторы плохие, мама? Я думала, что мы должны беречь (conserve) вещи», — сказала вице-президент, добавив, что тогда не могла с этим смириться, а «теперь — может». После этого, как отметила газета, она разразилась своим «фирменным гоготанием».

Читатели американской New York Post весьма резко отозвались о детских воспоминаниях Харрис:

«Она не имеет права выступать перед малышами, не говоря уже о выступлениях на всю страну» (Ring Ranger);

«Все в мире знают, что она не подходит для этой работы, и почему она ее получила?» (Mars Lee);

«Это то, что вы получаете, когда голосуете исходя из цвета кожи, а не способностей» (Fonseworth UB);

«Как, о боги, она смогла закончить юридическую школу и даже колледж?» (Lutter);

«Всегда похожа на смеющуюся дикую гиену» (KYOTE).

Напомним, что по американской конституции вице-президент в случае неспособности президента США исполнять свои обязанности должен заменить его на посту главы государства.