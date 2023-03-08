Мелитополь, 8 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины могут решиться на начало наступательных действий в Запорожской области только при наличии трёх факторов, включая появление зеленой растительности в лесополосах. Об этом 8 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

РИА Новости Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе

Как отметил Рогов, слова которого приводит РИА Новости, первым из таких факторов является накопление ВСУ у границ Запорожской области группировки в количестве не менее 400 тыс. военных, а вторым — стягивание в место наступления достаточного количества военной техники, включая поставляемую Западом.

«Третий [фактор для возможного наступления ВСУ] — дождаться «зелёнки», то есть появления листвы на деревья в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Бои на авдеевском направлении сковывают ВСУ в попытках сдержать наступление российских войск, в связи с чем жизнь в Донецке становится легче.