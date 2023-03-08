Москва, 8 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Страны — акционеры «Северных потоков» должны добиваться проведения срочного и прозрачного расследования инцидентов, произошедших в сентябре 2022 года на этих газопроводах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как минимум страны — акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал публикации в газетах New York Times и Zeit с новыми версиями подрывов «Северных потоков» и об украинском следе диверсий. По его словам, случившееся на газопроводах «пахнет чудовищным преступлением».

Песков также уточнил, что Россию по-прежнему не допускают до расследования. Пресс-секретарь добавил, что несколько дней назад российские власти получили соответствующие дипломатические ноты от Дании и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта New York Times написала о разведданных, в соответствии с которыми к подрывам «Северных потоков» якобы причастна некая проукраинская группировка, намерения которой могут быть неизвестны киевским властям. Издание Zeit также сообщило, что следы атак на трубопроводы ведут на Украину.