Тбилиси, , 08:08 — REGNUM Митинг против закона об иностранных агентах в Тбилиси закончился, на проспекте Руставели в центре города восстановлено движение автотранспорта. Об этом 8 марта сообщает местное агентство «Интерпрессньюс».

Уточняется, что место проведения митинга покидают его участники, сотрудники спецназа и правоохранительных органов, а также убирают водометные машины.

«На место прибыли сотрудники коммунальных служб, которые убирают территорию», — говорится в сообщении и добавляется, что участники протестной акции возле парламента Грузии предупредили, что они возобновят протесты 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полицейский спецназ покидает центр грузинской столицы.