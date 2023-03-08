В Южной Корее три человека погибли в результате наезда грузовика на толпу прохожих

Сеул, , 08:05 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате наезда грузовика на толпу в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи. Об этом 8 марта сообщает агентство «Рёнхап».

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Смертельная авария произошла около 10:30 (04:30 мск) в уезде Сунчхан на парковке возле здания сельскохозяйственного кооператива. Водитель небольшого грузовика, перевозившего удобрения, неожиданно потерял управление автомобилем и врезался в толпу людей.

В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека, ещё 17 человек пострадали, из них пятеро получили серьёзные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что число погибших может возрасти, так как большая часть пострадавших — пожилые люди. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, водитель грузовика задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП на внутренней стороне МКАД погиб пешеход