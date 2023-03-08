Сеул, 8 марта, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате наезда грузовика на толпу в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи. Об этом 8 марта сообщает агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла около 10:30 (04:30 мск) в уезде Сунчхан на парковке возле здания сельскохозяйственного кооператива. Водитель небольшого грузовика, перевозившего удобрения, неожиданно потерял управление автомобилем и врезался в толпу людей.

В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека, ещё 17 человек пострадали, из них пятеро получили серьёзные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что число погибших может возрасти, так как большая часть пострадавших — пожилые люди. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, водитель грузовика задержан.