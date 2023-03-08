Авдеевка, ДНР, 8 марта, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Бои на авдеевском направлении сковывают ВСУ в попытках сдержать наступление российских войск, в связи с чем жизнь в Донецке становится легче, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Гагин рассказал, что украинские военные вынуждены растягивать технику по всей линии фронта для противостояния российским силам. Вместе с тем он отметил, что прифронтовые города все же ежедневно обстреливаются со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта РИА Новости распространило информацию о том, что жители Донецка и близлежащих населенных пунктов в ДНР фиксируют возрастание активности боевых действий на авдеевском направлении.