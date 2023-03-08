Центр грузинской столицы приходит в себя после массовых беспорядков

Тбилиси, , 07:54 — REGNUM Обстановка в центре Тбилиси полностью нормализовалась, сообщает 8 марта информационное агентство Interpressnews.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Подразделения полицейского спецназа вместе с водомётной техникой покинули проспект Руставели. Также с территории, прилегающей к парламенту, расходятся и участники оппозиционного митинга.

В настоящий момент на проспекте Руставели работают уборщики из клининговой службы. По главной магистрали грузинской столицы полностью восстановлено движение транспорта.

Напомним, вечером 7 марта у здания парламента произошли ожесточённые столкновения между полицией и грузинскими оппозиционерами. Число пострадавших в столкновениях и задержанных после них пока не известно.

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