Тбилиси, 8 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Обстановка в центре Тбилиси полностью нормализовалась, сообщает 8 марта информационное агентство Interpressnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Подразделения полицейского спецназа вместе с водомётной техникой покинули проспект Руставели. Также с территории, прилегающей к парламенту, расходятся и участники оппозиционного митинга.

В настоящий момент на проспекте Руставели работают уборщики из клининговой службы. По главной магистрали грузинской столицы полностью восстановлено движение транспорта.

Напомним, вечером 7 марта у здания парламента произошли ожесточённые столкновения между полицией и грузинскими оппозиционерами. Число пострадавших в столкновениях и задержанных после них пока не известно.