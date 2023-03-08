Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» вбросом с целью отвлечения внимания

Москва, , 07:50 — REGNUM Скоординированным вбросом назвал публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению Пескова, с помощью скоординированных вбросов в СМИ авторы теракта хотят отвлечь внимание. Так прокомментировал пресс-секретарь российского лидера публикации в изданиях New York Times и Die Zeit, в которых сообщалось о якобы «украинском следе», который просматривается за диверсией на газопроводах.

Песков выразил недоумение по поводу предположений американских чиновников, на которых ссылаются СМИ. Песков указал, что любые предположения о терактах на «Северных потоках» несостоятельны без расследования.

Также Песков указал, что российских представителей до сих пор не допускают к расследованию теракта.

«Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов», — отметил пресс-секретарь президента России.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России оценили утечки и вбросы о диверсиях на «Северных потоках»