Москва, 8 марта, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Скоординированным вбросом назвал публикации в СМИ о взрывах на «Северных потоках» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По мнению Пескова, с помощью скоординированных вбросов в СМИ авторы теракта хотят отвлечь внимание. Так прокомментировал пресс-секретарь российского лидера публикации в изданиях New York Times и Die Zeit, в которых сообщалось о якобы «украинском следе», который просматривается за диверсией на газопроводах.

Песков выразил недоумение по поводу предположений американских чиновников, на которых ссылаются СМИ. Песков указал, что любые предположения о терактах на «Северных потоках» несостоятельны без расследования.

Также Песков указал, что российских представителей до сих пор не допускают к расследованию теракта.

«Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов», — отметил пресс-секретарь президента России.