Глава минэнерго Казахстана: цены на нефть во многом будут зависеть от развития ситуации на Украине

Астана, , 07:53 — REGNUM Казахстан считает для себя справедливой цену от 65 долларов за баррель нефти. Об этом заявил 8 марта министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в интервью РИА Новости.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, пребывающего на проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, дальнейшие цены на нефть будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

При этом Акчулаков подчеркнул, что справедливый коридор цен на нефть зависит уже от каждой страны.

В случае с Казахстаном, сказал он, справедливая цена начинается от уровня $65 за баррель.

Напомним, что Казахстан к концу 2024 года намерен значительно увеличить добычу нефти, доведя её до 2 млн баррелей в сутки.

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