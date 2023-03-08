Бойцы ВС России с передовых позиций в Запорожской области поздравили женщин с 8 Марта

Мелитополь, , 07:35 — REGNUM Российские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях на запорожском направлении, поздравили женщин с Международным женским днем, сообщает РИА Новости.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, бойцы подразделений Росгвардии, которые дислоцированы в Запорожской области, подарили местным жительницам цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта РИА Новости распространило информацию о том, что военнослужащие российских инженерных войск поздравили жительниц города Мариуполя (ДНР) с 8 Марта.