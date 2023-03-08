Политолог Дробницкий: США заинтересованы в новой версии взрывов на «Северных потоках»

Москва, , 07:19 — REGNUM Новое объяснение взрывов на «Северных потоках», которое было представлено в западных СМИ в качестве утечки разведданных, выгодно США, пытающимся переложить ответственность на других, заявил российский политолог Дмитрий Дробницкий.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, для Вашингтона была бы очень важной не простая попытка перевалить вину, а публичное оглашение такой версии в качестве реакции на статью американского журналиста Сеймура Херша, выдвинувшего свое описание случившегося на газопроводах.

«Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет — неважно», — сказал Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд».

Вместе с тем эксперт указал на то, что объяснение Херша является неполным и основывается на анонимных источниках. Он пояснил, что ЦРУ не командует американскими военными пловцами, а причастность Пентагона журналист не представил.

Дробницкий выразил мнение, что за статьей газеты New York Times с новой версией взрывов стоит Демократическая партия, которая хочет сгладить углы и замаскировать неуправляемость США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что публикацию New York Times с новым объяснением диверсий на «Северных потоках» можно отнести к неудачной попытке дезинформации. В статье американской газеты утверждается, что к терактам на газопроводах может быть причастна «проукраинская группировка».