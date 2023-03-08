Москва, 8 марта, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Новое объяснение взрывов на «Северных потоках», которое было представлено в западных СМИ в качестве утечки разведданных, выгодно США, пытающимся переложить ответственность на других, заявил российский политолог Дмитрий Дробницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его мнению, для Вашингтона была бы очень важной не простая попытка перевалить вину, а публичное оглашение такой версии в качестве реакции на статью американского журналиста Сеймура Херша, выдвинувшего свое описание случившегося на газопроводах.

«Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет — неважно», — сказал Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд».

Вместе с тем эксперт указал на то, что объяснение Херша является неполным и основывается на анонимных источниках. Он пояснил, что ЦРУ не командует американскими военными пловцами, а причастность Пентагона журналист не представил.

Дробницкий выразил мнение, что за статьей газеты New York Times с новой версией взрывов стоит Демократическая партия, которая хочет сгладить углы и замаскировать неуправляемость США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что публикацию New York Times с новым объяснением диверсий на «Северных потоках» можно отнести к неудачной попытке дезинформации. В статье американской газеты утверждается, что к терактам на газопроводах может быть причастна «проукраинская группировка».