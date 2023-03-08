Отношения между КНР и РФ касаются мира и стабильности во всём мире — китайский политолог

Пекин, , 07:31 — REGNUM Отношения между Китаем и Россией касаются не только двух стран, но и мира и стабильности вокруг них. Об этом заявил 8 марта декан факультета международной политики института политологии и права Цзинаньского университета Ли Хунтао в интервью РИА Новости.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай и Россия являются крупными глобальными державами. На фоне хаотического состояния (в мире) Китай и Россия имеют высокую степень взаимного доверия. Вместе эти две страны могут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, вносить вклад в глобальное развитие», — сказал политолог, комментируя заявления министра иностранных дел Китая Цинь Гана о состоянии российско-китайских отношений.

Китайский эксперт отметил, что нынешние отношения между Пекином и Москвой касаются не только двух стран, но и «мира и стабильности во всём мире», а также нормального функционирования международного политического и экономического порядка.

«В новую эпоху бурных событий Китай и Россия идут рука об руку», — сказал Ли Хунтао.

Напомним, 7 марта, выступая на ежегодной пресс-конференции в Пекине, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что чем нестабильнее мир, тем важнее для России и Китая поступательно развивать отношения.

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