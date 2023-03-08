Российские военные инженеры поздравили жительниц Мариуполя и подарили им тюльпаны

Мариуполь, ДНР, , 06:53 — REGNUM Жительниц Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) поздравили с Международным женским днём военные российских инженерных войск. Об этом 8 марта сообщает РИА Новости.

Мариуполь Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

Военные инженеры пришли с тюльпанами в гуманитарный центр, расположенный в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Как рассказала журналистам руководитель центра Инна Горошко, военные захотели поздравить женщин, чтобы хоть немного отвлечь их от рутины и повседневных забот, создать праздничное настроение.

Гуманитарный центр обслуживает частный сектор района, сюда обращаются в основном одинокие пенсионеры, многодетные матери и малообеспеченные граждане. Жительницам Мариуполя, по их словам, было очень приятно получить тюльпаны в праздничный день.

«Очень неожиданно получить тюльпаны от молодых военных, это очень приятно. Конечно, мы желаем им хорошей службы и скорейшей победы», — сказала одна из пенсионерок.

Другая посетительница гуманитарного центра вспомнила, что в прошлом году ей и её семье пришлось отмечать праздник, сидя в подвале, где они скрывались от обстрелов. В этом году она ждёт подарок от супруга и от 15-летнего сына.

«Что это будет, пока не знаю. Мне не так важно — главное, чтоб был мир», — отметила жительница Мариуполя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских женщин с Международным женским днём.

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