Зенитчик с позывным Звезда рассказал о пресечении попытки прорыва ВСУ на фланге наших войск

Красный Лиман, ДНР, , 07:08 — REGNUM Военнослужащие Западного военного округа пресекли попытку прорыва противника на краснолиманском направлении, сообщает 8 марта РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным Звезда рассказал, что на фланге наших войск была замечена активность вражеской пехоты. Наши военные выдвинулись вперёд и с помощью танка Т-72 и спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 с расстояния 800–850 метров нанесли огневой удар по противнику. Тем самым попытка вражеского прорыва была сорвана.

После того как наши бойцы стали возвращаться на свои позиции, они попали под огонь миномётов противника. К счастью, обошлось без потерь с нашей стороны.

Звезда поздравил российских женщин с 8 Марта, пожелав им, чтобы их близкие, выполняющие свой воинский долг в зоне СВО, вернулись домой живыми и здоровыми.

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