Красный Лиман, ДНР, 8 марта, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа пресекли попытку прорыва противника на краснолиманском направлении, сообщает 8 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Командир зенитно-ракетной батареи с позывным Звезда рассказал, что на фланге наших войск была замечена активность вражеской пехоты. Наши военные выдвинулись вперёд и с помощью танка Т-72 и спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 с расстояния 800–850 метров нанесли огневой удар по противнику. Тем самым попытка вражеского прорыва была сорвана.

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После того как наши бойцы стали возвращаться на свои позиции, они попали под огонь миномётов противника. К счастью, обошлось без потерь с нашей стороны.

Звезда поздравил российских женщин с 8 Марта, пожелав им, чтобы их близкие, выполняющие свой воинский долг в зоне СВО, вернулись домой живыми и здоровыми.