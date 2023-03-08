Москва, 8 марта, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Утечки и вбросы в СМИ о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются делом рук тех, кто не стремится вести расследование в правовом поле, написал 7 марта в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Она отметила, что идея состоит в том, чтобы увести «внимание аудитории от фактов». Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на разведданные о том, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять некая «проукраинская группировка».

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД также потребовала от Запада ответить на официальные запросы российских властей по ситуации вокруг «Северных потоков». Кроме того, она призвала ознакомиться со статьей американского журналиста Сеймура Херша о виновнике инцидентов с этими газопроводами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля журналист Сеймур Херш заявил, что США испугались, что в условиях зимы Германия возобновит закупки газа по «Северным потокам», и решились атаковать газопроводы.