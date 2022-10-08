Уход ВСУ из Артёмовска — 378-й день специальной военной операции на Украине
Военнослужащие Западного военного округа пресекли попытку прорыва противника на краснолиманском направлении. Командир зенитно-ракетной батареи с позывным Звезда рассказал, что на фланге наших войск была замечена активность вражеской пехоты.
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ВС Украины обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра
Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район города Донецка Донецкой Народной Республики снарядами натовского калибра. Об этом 8 марта сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.
Восточная часть Артёмовска перешла под контроль российских военных
Российские военные взяли под свой контроль всю восточную часть города Артёмовска (ДНР). Вся территория восточнее реки Бахмутка перешла под российский контроль.
Поток западного оружия на Украину превратился из ручья в реку, пишет The Economist. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря.
Поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе 2023 года, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Вместо того, чтобы бросить в Артёмовск значительные резервы для спасения города, что имеет гораздо большее символическое, чем военное значение, Залужный отправил войска за границу для обучения на новой технике.
Российский журналист Познер заявил, что Байден не слышал Путина и спровоцировал Россию на войну против Украины:
«Позаботьтесь о том, чтобы Украина не стала членом НАТО», — [говорил Путин Байдену]… Можем ли мы сказать, что Байден услышал Путина? Я так не думаю… Байден нарывался на конфликт. Они спровоцировали «медведя».
Байден и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали Россию и Китай, сообщили в Белом доме.
«Оба лидера обсудили свою поддержку Украины, включая обязательство продолжать оказывать Украине помощь и взимать с России возмещение за агрессию», — говорится в сообщении.
Также обсуждались совместные усилия по «реагированию на вызовы, которые создает Китай для мирового порядка».
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал ужесточение требований к выезду мужчин за границу. По его словам, этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего.
«К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, надо обязательно возвращаться», — сетует Данилов.
Главное о спецоперации за 7 марта 2023 года.
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил.
В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих.
На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.
Минобороны РФ.
Бронегруппа ВС России пресекла попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие Западного военного округа предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом в среду, 8 марта, сообщило РИА Новости.
Военнослужащие Западного военного округа поздравили в стихах матерей, жён, дочерей и военнослужащих-женщин с праздником Весны. Минобороны РФ.
Жители Подмосковья отправили посылки и письма военнослужащим Западного военного округа в зону спецоперации.
В акции участвовали жители городов Озеры, Электросталь, Орехово-Зуево, Старая Купавна, Мытищи и Звёздный Городок Московской области во главе с представителями Совета пенсионеров Подмосковья.
В посылках находятся комплекты теплого белья, бритвенные принадлежности, балаклавы, ботинки с высоким берцем, подушки и одеяла, газовые баллоны и горелки, тактические медицинские наборы для оказания первой помощи, лопаты, ломы.
Власти Запорожской области назвали факторы для возможности наступления ВСУ
Вооружённые формирования Украины могут решиться на начало наступательных действий в Запорожской области только при наличии трёх факторов, включая появление зеленой растительности в лесополосах. Об этом 8 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Бывший разведчик из США призвал граждан России внимательно слушать Путина
Российский лидер Владимир Путин представил четкий план по созданию контуров безопасности для России в рамках конфликта с Украиной, заявил 7 марта офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.
Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»* Коцюбайло
Под Артёмовском погиб один из лидеров националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). О его смерти сообщил 7 марта в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.
Шольц сделал неутешительный прогноз по конфликту на Украине
Конфликт на Украине продолжится ещё долгое время. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц 7 марта в ходе встречи с согражданами в городе Котбусе, расположенном в федеральной земле Бранденбург.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что будет после Артёмовска и почему российские войска не уничтожают натовскую технику ещё на подходе.
«После Артёмовска у нас будет Краматорск, Славянск, Константиновка, Северск, Часов Яр и окружение авдеевской группировки ВСУ. Сейчас многое зависит в реализации этих планов от весенней распутицы», — сказал эксперт в разговоре с «МК».
Экс-советник главы Пентагона сообщил, что Зеленский подал сигнал бедствия
Президент Украины Владимир Зеленский фактически подал сигнал бедствия коллективному Западу, сообщив о тяжелом положении на передовой в районе Артёмовска. Такое мнение высказал 7 марта в интервью журналисту Дэну Боллу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Владимир Зеленский объяснил решение украинских властей продолжать оборону Артемовска тем, что после его взятия российские войска смогут продолжить наступление на другие крупные города Донбасса.