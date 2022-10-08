Поток западного оружия на Украину превратился из ручья в реку, пишет The Economist. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% — более 8 миллиардов долларов — поступило за три месяца с 9 декабря.

Поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе 2023 года, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Вместо того, чтобы бросить в Артёмовск значительные резервы для спасения города, что имеет гораздо большее символическое, чем военное значение, Залужный отправил войска за границу для обучения на новой технике.