Донецк, 9 марта, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 378-й день. Одной из самых горячих точек является донецкое направление, продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, отметил накануне в ходе селекторного совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что уход ВСУ из Артёмовска откроет РФ дорогу к другим городам Донбасса. Также он подтвердил, что в боях за город погиб один из лидеров националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи): 1 декабря 2021 года Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Ожесточенные бои идут и на других направлениях. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва украинских войск на краснолиманском направлении. Только за сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Зеленский фактически подал сигнал бедствия коллективному Западу, сообщив о тяжелом положении на передовой в районе Артёмовска, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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