Yle: закрытие Финляндией границы с Россией создало проблемы для некоторых финнов

Хельсинки, , 06:30 — REGNUM Жители восточной части Финляндии столкнулись с проблемами из-за решения финских властей закрыть границу с Россией, пишет портал Yle.

Финляндия

Авторы публикации отмечают, что отношения между двумя странами выстраивались десятилетиями и рухнули одномоментно. После закрытия границы торговля Финляндии и России сошла на нет и прекратилось культурное сотрудничество.

Кроме того, затихла жизнь в приграничных финских регионах, а также приостановились контакты между друзьями и родственниками. Профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки считает, что эта ситуация напоминает процессы, которые происходили сто лет назад, когда Финляндия провозгласила о своей независимости от России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта газета Helsingin Sanomat написала о том, что в результате ухода из РФ финские компании потеряли более €4 млрд. С наибольшим ущербом от этой ситуации столкнулась энергетическая компания Fortum, урон которой составил около €1,7 млрд.