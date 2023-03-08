Хельсинки, 8 марта, 2023, 07:11 — ИА Регнум. В международном аэропорту Хельсинки новое оборудование для досмотра с применением искусственного интеллекта позволит провозить в ручной клади жидкость объёмом более 100 мл, сообщает 7 марта Finavia, управляющая компания аэропорта столицы Финляндии.

Ральф Ролечек Аэропорт Вантаа. Хельсинки

В прошлом году в аэропорту были внедрены передовые технологии контроля безопасности. Эти устройства избавили от необходимости извлекать жидкости и электронику из ручной клади, что ускорило прохождение контроля безопасности пассажирами.

Летом 2023 года путешествовать через аэропорт Хельсинки станет ещё проще, так как Finavia установит в аэропорту ультрасовременное оборудование для контроля безопасности. Оно позволит пассажирам перевозить в ручной клади емкости с жидкостью объемом более 100 мл.

«Это значительный шаг вперед с момента принятия в 2006 году во всем мире правил ЕС в отношении жидкостей. Мы находимся в авангарде разработки средств контроля безопасности, поскольку аналогичная новая технология в настоящее время используется только в очень ограниченном числе крупных европейских аэропортов и в некоторых аэропортах США», — заявил вице-президент по безопасности Finavia Анри Кумара.