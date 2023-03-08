Пешеход погиб в результате наезда автомобиля на внутренней стороне МКАД

Москва, , 06:23 — REGNUM Смертельное ДТП произошло на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 8 марта сообщил департамент транспорта города Москвы в своём телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла в ночь на 8 марта на внутренней стороне 75 км МКАД в районе улицы Правобережной. По предварительным данным, автомобиль совершил наезд на пешехода. На месте ДТП работают оперативные службы города.

Пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В департаменте транспорта рекомендовали водителям выбирать пути объезда, так как в районе ДТП движение автотранспорта осуществляется лишь по двум полосам из шести.

На настоящий момент движение автотранспорта на МКАД полностью восстановлено.

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