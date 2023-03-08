Премьер-министр РФ Мишустин поздравил российских женщин и призвал их быть любимыми и счастливыми

Москва, , 06:28 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских женщин с 8 Марта. Его обращение было опубликовано на сайте российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Женщины, считает премьер, украшают жизнь, делают её яркой и гармоничной.

«Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах. А также умением, несмотря на колоссальную нагрузку, оставаться добрыми, отзывчивыми, обаятельными. Ваши поддержка, внимание и забота вдохновляют нас», — заявил Мишустин.

В завершении поздравления премьер пожелал женщинам успехов во всех начинаниях и призвал их быть любимыми и счастливыми.

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