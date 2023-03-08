Депутат, якобы отравившийся мухоморами, рассказал о настоящей причине своего состояния

Москва, , 06:07 — REGNUM Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов, попавший в реанимацию в Москве после якобы отравления мухоморами, обвинил в произошедшем биологически активные добавки (БАД). Об этом пострадавший депутат рассказал 8 марта в своём телеграм-канале.

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Как пояснил Терехов, из-за частых перелётов у него нарушился сон, и он приобрёл «совершенно легально» БАД, предназначенный для улучшения сна. В состав добавки входил мухомор, который, как отметил Терехов, «не запрещен и свободно продается где угодно».

«Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе», — предположил Терехов.

Депутат уточнил, что после принятия БАД он уснул, однако сон был очень тревожный, и невеста Терехова испугалась и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи услышали о «добавке с мухоморами» и экстренно доставили Терехова в реанимационное отделение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«В 8 утра я проснулся в реанимации Склифа, в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы», — уточнил Терехов.

Также депутат добавил, что у него осталось множество вопросов к медикам из бригады скорой помощи, которых он подозревает в разглашении персональных данных и врачебной тайны.

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