Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о росте счетов в Европе прошлым летом из-за отказа от газа из России

Брюссель, , 06:05 — REGNUM Летом прошлого года счета за газ и электричество для потребителей в Европе выросли на 300% из-за сокращения поставок российского газа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции 7 марта.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, за восемь месяцев поставки голубого топлива из России в ЕС упали на 80%. Фон дер Ляйен также обвинила РФ в том, что Москва своими шагами вокруг газовых поставок якобы шантажировала Европу.

Она также утверждает, что руководству ЕС удалось «заменить российское голубое топливо большим количеством поставок от надежных поставщиков». Глава ЕК подчернула, что ключевую роль в указанном процессе сыграли власти Канады.

Кроме того, она добавила, что жители Европы якобы смогли «сократить потребление энергии на 20%».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что отказ Германии от поставок российского природного газа стал «огромным стрессом» для немецкой экономики. По его словам, Берлин столкнулся с трудностями при попытках найти замену топливу из России.