Депутаты Госдумы предложили способы борьбы с повышением цен на цветы накануне 8 Марта

Москва, , 06:10 — REGNUM Депутаты Государственной думы России недовольны ростом цен на цветы перед Международным женским днём, сообщает 8 марта РИА Новости.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы на 8 Марта. Он также предложил ввести «информационные преференции» для тех организаций, которые не взвинчивают цены.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев считает сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека обычной спекуляцией.

Депутат Олег Морозов («Единая Россия») считает, что административные методы борьбы с повышением цен на цветы неэффективны. По его мнению, лучшим выходом из ситуации был бы «выброс на рынок дополнительных объёмов цветов», что привело бы к удержанию цен на них на одном уровне. Также он призвал перед 8 Марта открывать дополнительные пункты продажи цветов.