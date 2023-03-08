Флорида, США, 8 марта, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолётов в небе над американским штатом Флорида. Об этом 8 марта сообщает телеканал ABC.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Легкомоторный самолёт

Авиакатастрофа произошла днём 7 марта над озером Хартридж. После столкновения оба воздушных судна рухнули в озеро. Обломки одного самолёта видны на поверхности озера, второй самолёт, по предварительным данным, упал в месте, где глубина озера составляет около 6,5 метра и погрузился на дно.

Глава штаба шерифа округа Полк Стив Лестер уточнил, что в результате авиакатастрофы погибли два человека, один получил тяжёлые ранения. При этом Лестер не исключил, что количество жертв может возрасти, так как неизвестно, сколько человек находилось на борту затонувшего самолёта.

К месту авиакатастрофы направились спасатели. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.