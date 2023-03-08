Лондон, 8 марта, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Жизнь в России, которая уже год находится под санкциями Запада, практически не изменилась. Такой вывод сделала в своей статье 7 марта журналистка Daily Mail Сью Рид.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как указала Рид, в британских супермаркетах наблюдается дефицит многих видов продуктов, и в этом их кардинальное отличие от магазинов в России. Несмотря на санкции, никаких проблем с продуктами у российских граждан нет, отмечает журналистка.

По словам Рид, глядя на фотографии из магазинов Перми, понимаешь, что у жителей города нет недостатка в недорогих продуктах. Такая же картина наблюдается и в других регионах России. Поэтому создаётся ощущение, что «хвалёные западные санкции» не оказывают абсолютно никакого воздействия на жизнь в России.

«Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой. К тому же Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более теплым климатом, таких как Иран. Русским не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива», — констатировала Рид.

Журналистка поясняет, что на смену принадлежавшим европейцам магазинам одежды, которые закрылись из-за санкций, пришли российские бренды. В результате жители России совершенно не испытывают недостатка в товарах.

«Всё это, конечно, заставляет задуматься, кто же на самом деле выигрывает экономическую войну», — подводит итог Рид.