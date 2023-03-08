Спикер Палаты представителей США намерен встретиться с президентом Тайваня

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил своё прежнее намерение встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь, сообщает 8 марта агентство Bloomberg.

Кевин Маккарти republicanleader.house.gov

Маккарти заявил, что он планирует встретиться с главой Тайваня в этом году на территории США. При этом спикер подчеркнул, что независимо от данной встречи он в будущем может посетить сам Тайвань.

Маккарти особо отметил, что Китай не вправе определять, куда и когда высокопоставленный американский государственный деятель может отправиться с визитом.

Маккарти раннее заявлял, что хотел бы посетить Тайвань именно в качестве официального лица, взяв с собой ещё и делегацию американских конгрессменов.

Однако МИД Китая настоятельно призвал Маккарти не ездить на Тайвань и соблюдать принцип «одного Китая».

Напомним, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган 7 марта заявил, что Тайвань является частью «священной территории Китайской Народной Республики» и «священный долг всего китайского народа, в том числе тайваньских соотечественников, состоит в том, чтобы завершить великое дело воссоединения родины».

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