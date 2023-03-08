Глава ОПЕК аль-Гейс заявил о падении инвестиций в мировую нефтедобычу на $500 млрд

Хьюстон, США, , 05:05 — REGNUM Падение инвестиций в мировую нефтедобычу составляет $500 млрд в год, заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гейс 7 марта на международной конференции CERAWeek в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем значительное снижение инвестиций в нефтяную сферу. Речь идет о более чем $500 млрд», — сказал он.

По словам Аль-Гейса, такая ситуация создает угрозу в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября ОПЕК опубликовало прогноз, согласно которому добыча нефти и конденсата в России к 2027 году может снизиться до 10,1 млн баррелей в сутки.

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