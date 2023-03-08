Врач-диетолог раскрыла любителям застолий секреты, помогающие при переедании

Москва, , 05:03 — REGNUM При передании организму хорошая помогает небольшая физическая активность. Об этом 8 марта заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918

По словам диетолога, подобной небольшой активностью может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы.

Но нельзя, подчёркивает врач, просто сидеть и есть, так как при этом происходит обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Приём специальных ферментных препаратов, способствующих перевариванию пищи, не является лучшим вариантом, потому что это расхолаживает пищевое поведение, считает диетолог.

Также не следует запивать принятую пищу большим количеством сладкой газировки. Газированные напитки способствуют быстрому освобождению желудка от недопереваренной пищи, но качество пищеварения от этого не повышается, предупреждает врач.