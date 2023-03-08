Вашингтон, 8 марта, 2023, 04:54 — ИА Регнум. На восполнение резервов артиллерийских снарядов калибром 155 мм, переданных Вашингтоном Киеву, США может потребоваться до шести лет. Об этом 7 марта сообщает издание American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Отмечается, что в качестве военной помощи Украина получила от США треть запасов противотанковых комплексов Javelin и зенитных систем Stinger. А чтобы восполнить резервы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до прежнего уровня, потребуется около шести лет.

«Если бы вся помощь Украине закончилась завтра, то США потребовалось бы чуть менее шести лет, чтобы произвести достаточно 155-миллиметровых снарядов для восстановления американских запасов до довоенных уровней», — указывает американское издание.

При росте производства снарядов до 20 тыс. штук в месяц на восстановление резерва потребуется более четырёх лет. По этой причине в США планируют нарастить производство в четыре раза, до 90 тыс. снарядов в месяц. Однако отмечается, что даже при новых объёмах производства и при условии полного отказа от передачи Украине 155-миллиметровых снарядов, на полное восстановление резервов потребуется 11 месяцев.

Уточняется, что США направили на Украину 8,5 тысячи штук противотанковых ракетных комплексов Javelin, что составляет треть от резерва. На заводах компаний Raytheon и Lockheed Martin за месяц таких комплексов производится 400 единиц.

Кроме того, Киев получил от Вашингтона треть запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger — 1,6 тысячи штук. При этом отмечается, что производственные мощности для ракет Stinger значительно ниже, чем для Javelin.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США упрекнули главу Белого дома Джозефа Байдена в расточительстве и угрозе национальной безопасности страны в связи с поставками оружия Киеву.