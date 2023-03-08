Дипломат Тяжлова: попытки узаконить применение информационных технологий в военных целях недопустимы

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Стремление разрешить на уровне международного законодательства применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других государств недопустимо, заявила представитель России Ирина Тяжлова 7 марта на заседании в ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств, навязывания правил ведения так называемой кибервойны», — сказала дипломат.

Вместе с тем она отметила, что существует актуальная необходимость в доработке и постепенном развитии международного права с учетом особенностей указанных технологий. Тяжлова также подернула, что акцент в этой деятельности должен делаться на формировании справедливого международно-правового режима через утверждение конвенции ООН об информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил, что Украина при поддержке США проводит кибератаки на критическую инфраструктуру России.