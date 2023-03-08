Берлин, 8 марта, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Конфликт на Украине продолжится ещё долгое время. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц 7 марта в ходе встречи с согражданами в городе Котбусе, расположенном в федеральной земле Бранденбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», — отметил Шольц, коснувшись вопроса о ситуации на Украине.

Канцлер Германии указал, что состояние кризиса на Украине будет сохраняться, и хотя мирное урегулирование конфликта является приоритетной задачей для стран Европы и непосредственно Германии, но для его достижения потребуется много времени и усилий.

Также Шольц пояснил, что производство оружия и боеприпасов необходимо поставить на регулярную основу, чтобы быть готовым к любому возможному сценарию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Шольц рассказал, что за год очень много раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным.