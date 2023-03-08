Молдавский оппозиционер считает, что в ближайшее время в стране следует ожидать актов русофобии

Кишинёв, , 04:29 — REGNUM После того, как в Молдавии будет сменено с молдавского на румынский название государственного языка, следует ждать серьезных актов русофобии. Об этом 8 марта заявил заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Патрия» («Родина»), член республиканского совета платформы «Народный Союз» Александр Танасий в интервью РИА Новости.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Законопроект о переименовании госязыка — антиконституционный. Но это ещё полбеды… Опасность в другом: данный шаг является следствием планомерной работы евроатлантических сил по отъёму суверенитета бывших советских республик. И, порой, это происходит путем дестабилизации ситуаций. Сейчас в Молдавии запущен процесс по ликвидации одного из символов государства — молдавского языка. Далее следует ждать серьезных актов русофобии», — считает Танасий.

По его мнению, и президент страны Майя Санду, и премьер-министр Дорин Речан умышленно нагнетают обстановку. Танасий обвинил их в том, что они до сих пор не высказали официально отношения к обещаниям Киева захватить Приднестровье.

Напомним, что молдавский парламент одобрил перименование государственного языка из молдавского в румынский. Молдавская оппозиция категорически не согласна с таким решением, считая его антинациональным.

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