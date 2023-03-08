Кишинёв, 8 марта, 2023, 04:29 — ИА Регнум. После того как в Молдавии будет сменено с молдавского на румынский название государственного языка, следует ждать серьезных актов русофобии. Об этом 8 марта заявил заместитель председателя Молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Патрия» («Родина»), член республиканского совета платформы «Народный союз» Александр Танасий в интервью РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Законопроект о переименовании госязыка — антиконституционный. Но это ещё полбеды… Опасность в другом: данный шаг является следствием планомерной работы евроатлантических сил по отъёму суверенитета бывших советских республик. И, порой, это происходит путем дестабилизации ситуаций. Сейчас в Молдавии запущен процесс по ликвидации одного из символов государства — молдавского языка. Далее следует ждать серьезных актов русофобии», — считает Танасий.

По его мнению, и президент страны Майя Санду, и премьер-министр Дорин Речан умышленно нагнетают обстановку. Танасий обвинил их в том, что они до сих пор не высказали официально отношение к обещаниям Киева захватить Приднестровье.

Напомним, что молдавский парламент одобрил перименование государственного языка из молдавского в румынский. Молдавская оппозиция категорически не согласна с таким решением, считая его антинациональным.