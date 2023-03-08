Министр по делам семьи Германии Паус: женщины зарабатывают в среднем на 39% меньше, чем мужчины

Берлин, , 04:03 — REGNUM Проблема с неравенством в оплате труда мужчин и женщин должна быть преодолена, заявила в интервью газете «Тагесшпигель» член немецкой партии «Зеленые» министр ФРГ по делам семьи Лиза Паус.

На работе Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

По ее словам, зарплата женщин в среднем на 39% меньше, чем у мужчин. Паус также заявила, что мир все еще живет «в условиях патриархата».

Она призвала полностью отказаться от патриархальной модели. Министр подчеркнула, что патриархат для нее завершится, когда женщинам будет «принадлежать половина власти», и они будут равны с мужчинами «экономически и политически».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Bild написала о том, что канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с проблемой поиска среди женщин подходящей кандидатуры на пост министра обороны ФРГ после ухода с этой должности Кристины Ламбрехт. До назначения на пост канцлера Шольц был председателем бундестага и обещал, что в случае избрания сделает так, чтобы минимум половина кабинета министров состояла из женщин.