В России начались продажи iPhone, активированных ради обхода санкций за пределами страны

Москва, , 04:01 — REGNUM Продажи активированных за рубежом смартфонов iPhone начали осуществлять некоторые российские ретейлеры. Об этом 8 марта сообщает издание «Известия».

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Информацию о поставках активированных за пределами России смартфонов подтвердила изданию продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова. Таким способом российские поставщики электроники пытаются обойти санкции, запрещающие ввоз в Россию смартфонов, чья оптовая цена выше $300.

По данным издания, многие российские ретейлеры планируют продавать уже активированные за рубежом и распакованные iPhone, так как лишь таким образом можно получать значительные объемы для реализации. Отмечается, что мелкие продавцы продолжат ввозить неактивированные смартфоны, но только партиями до 100 штук, такие устройства будут стоить дороже.

«Товар покупает из США дистрибьютор из Турции, ОАЭ или других, импортирует к себе в страну, а затем перепродает в Россию. Если продукция отслеживаемая, например iPhone, то девайсы сообщают, откуда устройство активируется. Так Apple может понять, кто перепродал смартфон в РФ и разорвать контракт с этой компанией», — пояснил собеседник «Известий».

Уже активированные устройства будут продаваться с соответствующей пометкой. Эксперты указали, что продажа уже активированных iPhone не коснётся потребителя при условии, что человек собирается пользоваться устройством и ремонтировать его на территории России. Эксперт отметил, что продажа таких смартфонов со временем может стать нормой на территории России.

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